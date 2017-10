Dono de buffet, Alan Malouf é condenado a pena de 11 anos de cadeia por esquema na Seduc

OPERAÇÃO RÊMORA

O empresário Alan Malouf foi condenados, na última sexta-feira (20), pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, por integrar organização criminosa, no esquema investigado pela operação Rêmora.

Os fatos ocorreram em 2015, na Seduc (Secretaria de Estado de Educação), no primeiro ano de gestão do governador Pedro Taques (PSDB). À época, Permínio Pinto (PSDB) comandava a secretaria.

A soma das penas aplicadas a Alan Malouf resultaram em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 176 dias-multa.

Alan foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE) e acusado de ser um dos operadores do esquema de fraudes em diversas licitações na Seduc, para construção e reforma de escolas, por meio da exigência de propina aos empresários que formavam um cartel. Com informações do Midianews