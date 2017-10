Governador garante concessão de empenho para servidores da Politec

VALOR DE R$ 1 MILHÃO

DA REDAÇÃO

Dando continuidade a uma série de reuniões com equipes da segurança pública do Estado, o governador Pedro Taques recebeu nesta terça-feira (24.10) diretores e servidores das unidades de Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) do todo o Estado.

Na oportunidade, debateram as principais demandas e fizeram os encaminhamentos necessários.

Para que estas unidades concluam normalmente os atendimentos neste final de ano, são necessários novos investimentos na aquisição de insumos e materiais que serão utilizados nos serviços de identificação e perícias criminais.

Os diretores reforçaram questões como a necessidade de aumento de efetivo, devido a aposentaria de funcionários papiloscopistas, médicos legistas, peritos criminais, técnico em necropsia e também pediram a construção de uma nova sede da Politec no município de Rondonópolis.

O governador se comprometeu a fazer o repasse e autorizou uma concessão de empenho no valor de R$ 1 milhão, que será viabilizado pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp), para a compra de luvas, reagentes, e papel para emissão de carteira de identidade.

“Estamos solucionado as demandas deste ano para que a população tenha o atendimento necessário, as investigações continuem, e também, para reafirmar a confiança no trabalho da Politec. Fizemos um reajuste e identificamos que conseguiremos arcar com todos os contratos para manutenção básica de funcionamento”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Gustavo Garcia.

Em relação ao efetivo, o chefe do Executivo informou que a Casa Civil encaminhará servidores para auxiliar nos trabalhos administrativos e confirmou a realização de concurso público para o preenchimento das vagas restantes em todo o Estado.

Quanto a nova sede, o prefeito de Rondonópolis, Zé do Pátio, se comprometeu a ceder um outro espaço, até que a nova unidade seja construída.

“Fomos bem recebidos, a reunião foi extremamente positiva. Tivemos a oportunidade de expor as nossas prioridades e obter os encaminhamentos para solucionar as questões mais urgentes”, frisou o diretor geral da Politec, Reginaldo Rossi do Carmo.