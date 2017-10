PERÍODO DE CHUVA

DIÁRIO DE CUIABÁ

Até a próxima sexta-feira (27), uma campanha de mobilização será realizada para o combate ao mosquito Aedes aegypti, promovida pelo Ministério da Saúde (MS).

A iniciativa teve início ontem (23) e o objetivo é alertar à população durante o período de chuvas sobre a importância de combater o mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (Ses/MT), até o momento foram notificados 10.530 casos de dengue, uma redução de 61% comparado ao mesmo período de 2016, quando ocorreram 26.877 registros.

Já os casos de zika tiveram uma redução de 91% nos casos notificados, caindo de 24.435 em 2016 para 2.256 no período apurado em 2017.

A febre chikungunya no período apresentou uma elevação de 138% no período, aumentando de 1.390 em 2016 para 3.315 casos nestas 41 primeiras semanas de 2017.

Ao todo, serão mobilizadas no país 146.065 escolas da rede básica, 11.103 centros de assistência social e 53.356 unidades de saúde.

Em Mato Grosso, a Saúde criou uma sala de mobilização composta de representantes das áreas do órgão de saúde, Assistência Social (Setas), Defesa Civil, Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde (Consems) e Vigilância em Saúde (Visa).

A equipe tem a finalidade de mobilizar entidades públicas e privadas como aliados nessa luta contra as doenças causadas pelo mosquito.

Entre outras atividades, estarão mobilizadas 1.273 escolas municipais que aderiram ao “Programa Saúde na Escola” e que estão inseridas nesse processo educativo para que aconteça a redução do índice de infestação do vetor em mato grosso, segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental da SES, Ludmila Sophia de Souza.

Nos municípios, cada secretaria municipal de Saúde irá definir sua programação durante a Semana Nacional de Mobilização.

“Ao final da Semana de Mobilização, cada município deverá fazer um balanço das atividades e ações desenvolvidas e deverá inserir estas informações no link do FormSUS, um serviço do Datasus. Este link conterá todas as informações de cada Estado”, explicou Ludmila Souza.

Em todo o país, as doenças transmitidas pelo mosquito têm registrado queda.

De acordo com o boletim epidemiológico, até o dia dois (2) de setembro deste ano, foram notificados 219.040 casos prováveis de dengue em todo o País, uma redução de 85,2% em relação ao mesmo período de 2016 (1.483.623).

O mesmo estudo mostrou que foram registradas 171.930 notificações de casos prováveis de febre chikungunya.

A redução é de 34,2% comparado ao ano anterior, que atingiu o número de 261.645 casos. Em relação ao zika, as notificações caíram 92,6%.