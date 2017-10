MPE ofereceu denúncia contra proprietários de bar da Capital por poluição sonora

DA REDAÇÃO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural de Cuiabá, ofereceu denúncia contra um conhecido estabelecimento que funciona como food-park, por poluição sonora.

Consta no auto de infração, que durante medição de ruído realizada com distância de aproximadamente 30 metros do estabelecimento, foi aferido nível de ruído de 96 decibéis, enquanto que o máximo permitido pela legislação seria 55 decibéis.

Segundo o promotor de Justiça Gerson Natalício Barbosa, o referido estabelecimento comercial cometeu infração de natureza gravíssima.

“Os níveis de ruídos verificados afrontaram, ainda, os critérios estabelecidos na Resolução do CONAMA 01/1990 e nas Normas da ABNT 10.151 e 10.152”, destacou.