Um levantamento divulgado pelo Procon de Mato Grosso mostra que o serviço da concessionária de Água e Esgoto da Capital ocupa novamente a segunda posição no ranking dos serviços com maior queixa dos consumidores, ficando atrás da Energisa.

No período de 19 de setembro até 19 de outubro deste ano, foram 287 registros, 66 a mais que o mesmo período no ano passado.

Desses 287 registros, 92% estão relacionados a cobranças abusivas, ou seja, 266 reclamações.

Ainda se insere dentre dessas queixas, dúvidas sobre cobrança ou reajuste e a qualidade do serviço ofertado.

Esse número pode ser ainda maior já que uma parte dos consumidores deixa de registrar queixa por não acreditar na capacidade de resolução do órgão ou por não notar uma alternância relevante no valor da conta, é o que revela Rolf Santiago, assessor jurídico do Procon-MT. (VEJA ENTREVISTA ABAIXO)

Em entrevista ao Mato Grosso Mais, Santiago destacou um fator preocupante para os consumidores cuiabanos.

Mesmo com a proibição, segundo ele, a empresa, que faz o fornecimento de água, calcula o preço da fatura de quase metade da população através de uma média.

Segundo Rolf Santiago, a Águas Cuiabá não consegue ter uma cobertura suficiente para a leitura de todos hidrômetros dos consumidores.

“As empresas de serviços gerais não conseguem funcionar o suficiente para fazer a leitura de todos os relógios, então se divide pelo número de hidrômetros, no caso da água, com os funcionários que têm, eles fazem a leitura de uma parte da cidade e o resto eles mandam pela média do mês anterior.”, disse o assessor.

O Procon-MT reafirmou também que essa forma de cobrança é proibida, pois a partir do momento que o consumidor tem um equipamento capaz de fazer a leitura do consumo, ele deve ser cobrado apenas pelo que realmente consumiu.

Caso o usuário do serviço perceba uma diferença no valor atribuído na conta de determinado mês, a reclamação deve ser feita em um dos Procons abertos na cidade.

Para efetuar essa reclamação é necessário a fatura com o valor abusivo e os documentos pessoais do autor da queixa.

De acordo com Rolf Santiago, o nível de resolução dos casos está sempre acima da média.

“A gente tem conseguido resolver um número significativo, acima de 50% dos casos”, afirma.

CAMINHOS DA RECLAMAÇÃO

Após a abertura de uma queixa, é registrada uma CIP (Carta de Informação Preliminar), que fica disponível para a empresa prestadora do serviço para ser analisada e em 10 dias gerar uma resposta, para justificar o motivo do aumento.

Com isso, o consumidor tem um prazo para analisar se concorda ou não com a justificativa apresentada pela empresa, caso concorde, o registro aberto é concluso, entretanto se não houver um entendimento por parte do autor da queixa, transforma-se a CIP em uma reclamação, que desencadeia em uma audiência mediada por um conciliador do Procon, onde a empresa tem um prazo para apresentar uma nova defesa.

Após essa audiência, o processo vai para a fase de julgamento, que ainda cabe recurso.

Durante todo o processo, desde a CIP até a fase de reclamação, as partes podem compor com acordo.

Como por exemplo, a devolução do valor caso o consumidor tenha pago um valor abusivo.

Entretanto, caso não tenha acordo e a empresa for considerada culpada, o Procon aplica uma multa que vai de 300 unidades padrão até 3 milhões de unidades padrão, próximo de 1 real por unidade. Que varia de acordo com a gravidade.

DENÚNCIA NO MPE

Em casos que ocorrem com uma frequência grande e que atinge um número grande de consumidores, o Procon pode agir de ofício, independente de uma denúncia.

Esse ofício pode ser registrado tanto no Ministério Publico Estadual (MPE), quanto na Decon (Delegacia do Consumidor).

LEVANTAMENTO DA ARSEC

Uma pesquisa realizada pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec) constatou que 30% dos cuiabanos observaram passagem de ar nos canos e 65% estão insatisfeitos com os preços da fatura.

Ainda segundo a pesquisa, 65,81% da população de Cuiabá consideram caro o preço apresentado na fatura; 29,65% consideram justo; 3,22% não sabem informar e apenas 1,32% considera barato.

Presente nas casas de 98% dos cuiabanos, distribuição de água na capital persiste como uma grande questão na vida dos consumidores. Passagem de ar nos canos, preços abusivos, qualidade da água, falta dela, tudo isso contribui para a insatisfação do usuário dos serviços de água.

PARA FAZER UMA RECLAMAÇÃO

O consumidor que se sentir de alguma maneira lesado, deve procurar o Procon para realizar a abertura de uma queixa e garantir seus direitos.

