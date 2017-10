Quinto integrante de quadrilha que roubava farmácias é preso em Cuiabá

ENFIM, PRESO!

DA REDAÇÃO

D.P.V., foi preso, nesta segunda-feira (23), no bairro Jardim Imperial, sendo o quinto integrante da quadrilha que praticava roubos em farmácias de Cuiabá.

O suspeito e os comparsas estão envolvidos em quatro roubos ocorridos no intervalo de poucos dias do mês de junho.

O último assalto foi registrado no dia 24 de junho, quando K. de M.A., A.S. de L., V.H.Q. da S. e B.H.B. de L foram presos.

Os criminosos, portando armas de fogo, entraram na Farmácia Pague Menos do Jardim Itália, de onde subtraíram dinheiro e celular.

Os suspeitos foram reconhecidos no roubo do dia 2 de junho, praticado na Farmácia Drogasil, bairro Jardim das Américas. Do estabelecimento roubaram R$ 2.019,76.

Todos tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos.

No dia 20 de junho, os criminosos armados voltaram a agir na Farmácia Drogasil, do bairro Jardim das Américas.

No assalto subtraíram pertences dos funcionários e clientes, produtos da farmácia e o dinheiro dos caixas, um total de R$ 1.693,43.

Pelo assalto foram reconhecidos K. de M.A. e D.P.V., ambos tiveram a prisão decretada e cumprida.

No dia seguinte, 21 de junho, o membro do bando V.H.Q. da S., na companhia de um adolescente, não identificado, mediante arma de fogo invadiram a farmácia Pague Menos, do bairro Pico do Amor, subtraindo pertences do estabelecimento comercial, dos empregados e clientes.