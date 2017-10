Sargento aposentado da PM é executado com sete tiros em Alta Floresta

LUTO NA POLÍCIA

DA REDAÇÃO

José Freire, de 52 anos, sargento aposentado da Polícia Militar, foi assassinado a tiros, na noite desta segunda-feira (23), em Alta Floresta (803 km de Cuiabá).

O corpo do sargento foi encontrado próximo a uma igreja, ao lado de sua motocicleta, ainda usando capacete. Ele morreu no local do crime.

De acordo com Polícia Militar, os disparos aconteceram enquanto a vítima estava em movimento. Estima-se que ele tenha levado sete tiros.

Até o momento ninguém foi preso. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

José Freire era aposentado, com mais de 30 anos de serviço na corporação.