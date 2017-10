Secretário de Comunicação e Presidente da AL lamentam morte do jornalista Jê Fernandes

LUTO NO JORNALISMO

DA REDAÇÃO

O Gabinete de Comunicação do Governo de Mato Grosso lamenta a morte do jornalista Gonçalo José Fernandes, conhecido como Jê Fernandes.

O secretário de Comunicação Kleber Lima recebeu com pesar a notícia do falecimento do colega de profissão.

“Jê Fernandes foi um ícone do jornalismo em Mato Grosso. Com seu carisma e irreverência, atuou de forma aguerrida na busca pela informação de forma ética e responsável. Contribuiu também na formação de muitos jornalistas que atuaram ao seu lado e puderam absorver um pouco seu conhecimento. Que sua família receba nossas condolências e que tenha forças para superar esse momento de tristeza e dor”.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, também lamentou a morte do jornalista.

“Jê Fernandes foi um exímio jornalista. Nos deixa um grande legado, sendo um dos desbravadores da comunicação, sempre atento a lutar pelos direitos da categoria e a levar informação à população mato-grossense. Deus conforte à sua família!”, afirmou Botelho.

Jê Fernandes atuou em diversos veículos de comunicação como os jornais Estado de Mato Grosso e Diário de Cuiabá, além de ter sido correspondente de veículos de comunicação nacionais como a revista Placar e o jornal O Globo. Além de fundar o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso e o Jornal do Ônibus.

Ele tinha 72 anos e faleceu na madrugada desta terça-feira (24), em Cuiabá, em decorrência de uma embolia pulmonar e trombose.

*O velório está previsto para começar às 12h, na Sala Tulipa, na Capela Jardins, em Cuiabá.