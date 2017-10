Um trecho da Avenida Fernando Corrêa será interditado a partir desta quarta

OBRA DE DRENAGEM

DA REDAÇÃO

Uma das pistas de um trecho da Avenida Fernando Corrêa será interditada nesta quarta-feira (25) para a obra de drenagem do viaduto.

A interdição compreende desde o início do viaduto da UFMT até a metade da quadra da Rua Garcia Neto, proximidade da concessionária Toyota.

Os chamados “gelos baianos” serão retirados para que seja criada mais uma faixa de rolamento.

Foram feitas sinalizações provisórias de redução de velocidade.

A Avenida Tancredo Neves, lateral do viaduto, continua interditada.

Com o prazo de 180 dias para a sua conclusão, os trabalhos serão conduzidos sob a responsabilidade do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cidades.

Orçada em R$ 5,85 milhões, as obras – que correspondem ao pacote de intervenções urbanas referentes à Copa do Mundo FIFA 2014 – compreendem a desobstrução de estruturas e a ampliação das tubulações de drenagem, o que certificará o escoamento adequado da água, interrompendo terminantemente com os constantes alagamentos no período chuvoso