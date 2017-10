Ainda este ano, Mato Grosso contará com três novas usinas de etanol

DA REDAÇÃO

Ainda neste ano, Mato Grosso contará com a retomada de um grande projeto implantado pela Cluster de Bioenergia S/A que envolverá a construção de três usinas de etanol.

Mato Grosso tem hoje a primeira usina de etanol feito exclusivamente de milho do país.

Além disso, possui nove usinas de etanol à base de cana-de-açúcar, sendo duas que já produzem de forma flex, à base de cana e milho, e uma terceira que está sendo implementada no mesmo modelo.

Inicialmente, o projeto prevê a instalação de uma usina no município de Barra do Garças e, a médio e longo prazo, nos municípios de Nova Xavantina e Água Boa.

O projeto foi paralisado pelos investidores em função da crise econômica do país, entretanto, será retomado e, nessa nova fase, as indústrias serão flex, diferente do planejamento anterior.

O grupo já havia destinado R$ 50 milhões na fase inicial do projeto e agora, nessa retomada, os investimentos serão da ordem de R$ 1 bilhão.

Com a construção da usina em Barra do Garças, serão gerados 2.400 empregos na primeira fase e atingirá 4.500 empregos diretos no município.

Será feita a renovação do licenciamento, pois todos os trâmites legais já foram realizados, como audiência pública e o Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima).