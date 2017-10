Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Aécio

QUEBRA DE DECORO

AGÊNCIA SENADO

O presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto Souza (PMDB-MA), decidiu arquivar a representação do PT (Petição 5/2017) contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG). João Alberto informou que recebeu nesta terça-feira (24) um parecer da Advocacia-Geral do Senado recomendando o arquivamento.

“Assim, eu decidi pelo arquivamento. Destaco que todos os prazos foram cumpridos e a decisão da Presidência [do Conselho de Ética] foi tomada no primeiro dia dos cinco dias regimentais, a partir da chegada do parecer da Advocacia”, disse João Alberto.

A petição contra Aécio foi protocolada no dia 28 de setembro e pedia a abertura de procedimento disciplinar para “verificação de quebra de decoro parlamentar”.

Ainda cabe recurso da decisão do presidente ao Plenário do Conselho de Ética. O recurso deverá ser assinado por, pelo menos, cinco membros do conselho e apresentado em 48 horas.

No final do mês de setembro, Aécio teve o mandato suspenso pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele também teve de se recolher em sua residência durante a noite. Na última terça-feira (17), no entanto, a maioria dos senadores decidiu derrubar a decisão do STF e o senador reassumiu o mandato.