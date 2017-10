Empreendedores digitais na busca por serviços públicos eficientes

TECNOLOGIA NO MEIO URBANO

DA REDAÇÃO

Que tal um aplicativo de celular que ajuda você a localizar áreas públicas para prática esportiva, compartilhar experiências nesses locais, além de avaliá-los?

Ou então, outro aplicativo que, com base em dados abertos, mapeia as escalas de trabalho de médicos especialistas que atuam na rede pública de saúde para que o cidadão não perca a viagem ao se dirigir ao posto de saúde ou hospital público?

Essas ferramentas já existem, mas buscam investimentos para que possam ser colocadas à disposição do cidadão.

Os dois apps resultam do encontro de jovens empreendedores digitais que desejam melhorar a vida da população por meio da tecnologia de informação.

As ideias surgiram e tomaram forma durante o HackaCity 2017, uma maratona mundial que reúne programadores, desenvolvedores, designers, cientistas de dados e gestores públicos.

O desafio foi desenvolver ferramentas com impacto positivo na gestão das cidades a partir de dados abertos – informações fornecidas pelas instituições públicas que podem ser acessadas por qualquer pessoa.

Denominado Mais Saúde, o aplicativo que procura mapear as escalas dos médicos da rede pública surgiu a partir da problemática em torno das filas nas unidades de saúde.

“Essa procura por determinado especialista, sem saber ao certo qual unidade de saúde procurar, foi o que nos motivou”, contou uma das idealizadoras, a designer Samantha Iris.

E a proposta não para por aí. A ideia é que as pessoas também possam avaliar o serviço de saúde, de modo que ele seja aperfeiçoado pelo poder público – independentemente da cidade que adotá-lo como ferramenta.

O objetivo do grupo também é ampliar ainda mais o app, reunindo outras informações ligadas à rede pública de saúde.

Já o aplicativo ligado à prática esportiva e lazer, Cidade Fit, segue a lógica colaborativa.

O objetivo é que, na medida em que for utilizado, os próprios usuários alimentem a ferramenta com localização, imagens, informações e avaliações de novas áreas propícias ao esporte.

Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

Ficou interessado em saber mais sobre esses aplicativos? As equipes vão participar da 14ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), que este ano acontece até 26 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Os grupos vão apresentar seus respectivos projetos no estande do Parque Tecnológico.

Animado com o convite para participar do evento, Fábio Ricardo Araújo afirma que oportunidades como essa mantém a equipe firme no propósito de conseguir parcerias para executar o projeto já no próximo ano.