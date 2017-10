Forças de segurança realizam 8.312 atendimentos na Caravana

TANGARÁ DA SERRA

DA REDAÇÃO

Mais de 8 mil atendimentos foram realizados pelas forças de segurança na 10º edição da Caravana da Transformação, em Tangará da Serra (239 km de Cuiabá), sediada desde o dia 17 de outubro até o dia 21 do mesmo mês.

Dentre os atendimentos disponibilizados para a comunidade está registro de Boletins de Ocorrência, emissão de carteiras de identidade, emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), processo de habilitação, emissão de taxas e multas, informações de veículos, dentre outros serviços.

Somente por parte do Detran, foram realizados 1.523 atendimentos e 406 carteiras de identidade foram emitidas pela Politec.

Palestras sobre os temas bullying e abuso sexual também foram ministradas na Caravana, além de visitas dos líderes de projetos sociais Rede Cidadã e Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência) nas escolas.

Participam das ações de segurança profissionais da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Politec e Detran.

“Mais uma com a etapa da segurança pública vencida. As demandas da Politec (emissão de RG) e dos serviços do Detran tem aumentado consideravelmente, e as equipes que lá estiveram cumpriram com êxito a missão. O policiamento foi eficaz, e a participação de todas as instituições que compõem a Sesp foram extremamente positivas”, comentou o major Rafael Dias Guimarães, coordenador da Sesp na Caravana da Transformação.

Reunião do Conseg

O secretário de Estado de Segurança Pública, Gustavo Garcia, visitou os estandes na sexta-feira (20), no dia da reunião com os representantes do Conselho de Segurança Pública (Conseg), em que foram apresentados os dados da criminalidade na região de Tangará da Serra que reduziram em 33% nos roubos e 9% nos homicídios até o dia 17 de outubro.

“Conseguimos reduzir os índices de homicídios em 12% em Mato Grosso no período de janeiro a setembro. As operações têm sido constantes e as forças de segurança tem trabalho muito e em conjunto. Em 2014 os índices eram de 39.57 mortes a cada 100 mil habitantes e em 2016 fechamos com 32.85 a cada 100 mil habitantes. Houve avanço e pretendemos melhorar ainda mais esses números neste ano”.

Mato Grosso tem cerca de 15 mil profissionais da segurança pública e 27% do total do efetivo foi nomeado nos últimos dois anos.