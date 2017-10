MARIA DA PENHA

DA REDAÇÃO

C.J.B, de 40 anos, foi preso, nesta terça-feira (24), por crime de desobediência aos crimes de lesão corporal e injúria, no âmbito da Lei Maria da Penha, praticado contra a ex-companheira, da qual se separou recentemente.

A ordem judicial foi expedida na sexta-feira (20), e cumprida no dia 24, após o acusado ser localizado.

Ele foi notificado do mandato de prisão preventiva, em via pública, no bairro Dr. Fábio Leite, em Cuiabá. Com Assessoria da PJC