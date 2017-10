“Se não entrar dinheiro pode atrasar salário”, diz líder sobre caixa do Estado; VÍDEO

CRISE ECONÔMICA

MATO GROSSO MAIS

O deputado estadual Dilmar Dal’Bosco (DEM), líder do Governo na Assembleia Legislativa, admitiu que o Governo do Estado pode ter dificuldades nos próximos meses para pagar salário dos servidores públicos do Executivo.

Ele falou com a imprensa sobre a situação financeira do Estado, na manhã desta quarta-feira (25) na ALMT.

Segundo Dilmar, caso o Governo não receba repasses do Fex (Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações ) e outros, como da Conab, do Governo Federal há uma nova preocupação em atrasar o salário dos servidores públicos de outubro no mês de novembro.

“Nós precisamos hoje, urgentemente, o dinheiro da Conab que ainda falta uma parcela e o FEX, para que a gente possa salvar o estado.”, afirmou o deputado.

Durante sua fala, o deputado estadual ressaltou o problema que vem ocorrendo no caixa do Estado com a frustração de receita.

“Estamos com frustração de receita, tanto de repasse do Governo Federal, que está em débito com o Estado de Mato Grosso como o FEX, que é uma partilha de dinheiro. Nós temos perdido de arrecadação R$ 3 bilhões de reais”, afirmou o deputado.

Dilmar reforçou o pedido de compreensão dos servidores e de todos os setores, pois segundo ele, o Estado passa por uma forte crise financeira que necessita do empenho de todos para ser superada.

“Estamos passando por dificuldades financeiras. Isso tudo que eu sempre tenho conversado, que é preciso compreensão, tanto dos servidores públicos, tanto de todos os setores, e também o próprio Estado nas reformas. Nós temos que contribuir.”, disse Dilmar.

Com a aprovação da PEC do Teto de Gastos, o deputado afirmou que já significa um grande avanço para o Estado buscar recursos financeiros com os bancos.

“Eu acredito que, aprovada a PEC já pode dar um alívio do Estado buscar algum recurso financeiro em alguns bancos. Como o próprio Banco Mundial que já se disponibilizou, tanto de renegociar aquela dívida dolarizada feita pelo ex-governador Silval Barborsa, que aumentou de mais. E ainda buscando o financiamento de quase R$ 400 milhões oferecidas pelo próprio Banco Mundial.”, afirmou o parlamentar.

Por fim, Dilmar disse que com a PEC, o Governo deve conseguir R$ 1 bilhão para os investimentos necessários durante o próximo ano.

“Espero que o ano que vem, com a PEC, a gente consiga sobrar esse R$ 1 bilhão para que a gente possa fazer os investimentos necessários.”, completou o deputado.

R$ 600 MILHÕES PARA EVITAR ATRASO NOS SALÁRIOS

Em reportagem divulgada nesta quarta-feira (25) pelo Diário de Cuiabá, o Governo do Estado precisa de R$ 600 milhões até o final do ano para evitar que os salários dos servidores públicos atrasem nos próximos dois meses.

Os cálculos foram feitos pela equipe econômica do governador Pedro Taques (PSDB) e foram apresentados na última segunda-feira (23).

“Precisamos, além das receitas tributárias, que oscilam por causa da crise, de R$ 500 a R$ 600 milhões para fechar no ano sem percalços”, afirmou um membro da equipe econômica que preferiu não se identificar.

Mesmo com a entrada do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX), que pode chegar a R$ 300 milhões, o Governo necessitará de mais R$ 300 milhões.