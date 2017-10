SES divulga nota sobre a afirmação de que o Estado “está desde junho em atraso”

HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

MATO GROSSO MAIS

A Secretaria de Saúde do Estado divulgou nota desmentindo as acusações de que estaria em débito com os hospitais filantrópicos.

Na nota o governo afirma ter repassado as quantias combinadas e que mesmo com a dificuldade financeira que o Estado vem enfrentando cumpre todas as obrigações

Leia a nota:

“A atual gestão do governo do Estado de Mato Grosso vem apoiando a auxiliando os hospitais filantrópicos desde 2015, já tendo repassado de forma emergencial e voluntária R$ 15 milhões, fora o último acordo firmado em agosto que prevê o repasse de mais R$ 7,5 milhões, divididos em três parcelas de R$ 2,5 milhões a serem pagas nos meses de setembro (parcela já paga), outubro e novembro. Este é o único compromisso que o governo do Estado mantém com estas instituições e que, apesar das dificuldades financeiras que o Estado enfrenta, vem sendo cumprido. Portanto, não procede a afirmação que o Estado “está desde junho em atraso”.

Além da ajuda financeira do governo, os filantrópicos recebem repasses do Ministério da Saúde, das prefeituras de Cuiabá e Rondonópolis, que recebem mensalmente recursos do Governo do Estado que também são utilizados para pagar os contratos que as prefeituras mantêm com estes hospitais. Além disso, os hospitais também recebem recursos por meio de convênios particulares, doações e emendas parlamentares.”