Temer passa mal e é levado para centro cirúrgico de hospital

PROBLEMA UROLÓGICO

G1

O presidente Michel Temer teve um mal-estar na manhã desta quarta-feira (25) no Palácio do Planalto e foi levado para o centro cirúrgico de um hospital militar em Brasília.

Segundo primeiras informações, o problema seria urológico e não tem relação com a obstrução parcial em uma artéria coronária que foi diagnosticada no presidente nos últimos dias.

Foi divulgada uma nota sobre o incidente, leia:

“Presidente Michel Temer teve desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército onde se encontra para realização de exame e devido tratamento.”