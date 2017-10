Trio rouba carro, assalta lanchonete e acaba preso; suspeito entrega comparsas

'NA ALEGRIA E NA TRISTEZA'

DA REDAÇÃO

J.S. de O., de 24 anos, D.P.A. de J., de 23 anos, e R.S.N., de 23 anos, foram presos, na madrugada do dia (24), após roubarem um carro e uma lanchonete, na Avenida Alzira Santana, em Várzea Grande, na noite desta segunda-feira (23).

Os suspeitos roubaram celulares, bolsas de clientes e dinheiro do caixa da lanchonete.

O primeiro a ser preso foi J.S., que estava em um Ford Fiesta Sedan, carro usado no assalto. Ele atirou no carro de uma das testemunhas do assalto, que decidiu segui-lo durante a fuga. Ninguém saiu ferido.

No veículo, os policiais apreenderam porções de pasta base, uma balança de precisão e uma arma de brinquedo. Ao ser abordado, ele acabou apontando os demais envolvidos.

Em uma casa, no bairro Ouro Verde, foram presos os outros dois.

No local, a PM apreendeu mais um simulacro de arma de fogo, bolsa, carteiras, documentos e celulares roubados.

Dentro de um poço artesiano eles haviam escondidos alguns objetos do roubo.

Na mesma casa havia um certificado de licenciamento de um veículo Renault, modelo Logan. A checagem apontou queixa de roubo ocorrido horas antes.

Aos policiais, a dupla acabou confessando onde estava o carro, escondido em uma área de mata na mesma região.

Os três suspeitos, o dono do Longan, as vítimas do roubo no subway e todos os materiais apreendidos foram entregues na Central de Flagrante de Várzea Grande.