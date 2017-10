CRISE NO CAIXA

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro, tentou minimizar a relação financeira que tem com o Governo ao dizer que é ‘zero’, neste momento, a possibilidade do Poder Judiciário pedir intervenção federal junto ao Supremo Tribunal Federal contra o Estado, onde a medida afastaria o governador Pedro Taques (PSDB) do comando do Executivo, mas admitiu que juridicamente é possível fazer o pedido.

O desembargador ressaltou que sabe das dificuldades financeiras que o Estado vem passando, e comentou que nesta quinta-feira (26), às 14 horas, terá uma reunião com o governador no Palácio Paiaguás, juntamente com outros chefes de Poderes para debater a falta de repasse do duodécimo.

Rui Ramos admitiu que notificou o Governo a fazer o repasse do duodécimo ao Judiciário. O Estado teria feito apenas 50% e o restante deveria ser pago ainda hoje, já que o prazo dado ao Paiaguás vence nesta quarta-feira (25).

O presidente não soube dizer qual seria o montante que o Estado deve ao Poder Judiciário, mas especula-se que este valor pode ser de R$ 300 milhões.

A fala do desembargador ocorreu, na tarde desta quarta-feira (25), após a assinatura de um termo de cooperação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado, que visa fomentar a agilidade no julgamento de processos relacionados à aplicação da Lei da Ficha Limpa.

A iniciativa partiu do TRE-MT, que já mantém desde 2013, com sucesso reconhecido nacionalmente, o projeto PAUTA LIMPA.

O Termo de Cooperação visa imprimir celeridade a processos que importem em perda do cargo eletivo, inelegibilidade ou que se apliquem às penalidades previstas na legislação, com o intuito de dar efetividade à Lei da Ficha Limpa nas Eleições Gerais 2018 em Mato Grosso.