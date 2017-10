Agência de notícias oficial do Governo Chinês, Xinhua visita Mato Grosso

TURISMO E AGRONEGÓCIO

Uma equipe de reportagem da agência de notícias da China, Xinhua, está em Mato Grosso, percorrendo alguns dos principais pontos turísticos do Estado, fazendo vídeos, entrevistas e colhendo o máximo de informações na área de turismo e de agronegócio.

O objetivo é mostrar o potencial de Mato Grosso nessas duas áreas para toda a China.

A equipe chegou no dia 24 de outubro e ficará no Estado até o dia 29. A Nova China ou Xinhua é a agência de notícias oficial do governo da República Popular da China, sendo a maior agência de notícias do país.

A delegação é composta por dois repórteres, um cinegrafista e um fotógrafo.

Ontem (25), a equipe gravou entrevista com o governador Pedro Taques, que falou sobre as potencialidades do Estado e os investimentos que estão sendo realizados em infraestrutura.

Também ontem, os repórteres vistaram o frigorífico de peixe, Casa do Peixe, em Cuiabá, e o Centro Sebrae de Sustentabilidade.

A visita segue nesta quinta-feira (26), com visita a Campo Verde, para conferir o potencial de produção do município, que é o maior produtor de algodão do Brasil.

Em Campo Verde a equipe chinesa visitou, entre outros locais, a Cooperfibra – a Cooperativa de produtores de algodão de Campo Verde, que comercializa a cada safra aproximadamente 100 mil toneladas de pluma para os mercados doméstico (65%) e exportação (35%).

Este volume significa entre 5 a 8% da produção total brasileira.

Na tarde desta quinta, a visita será a Chapada dos Guimarães, onde a equipe poderá conferir o potencial turístico do Parque Nacional e da cidade de Chapada.

Na sexta-feira (27), será a vez de conferir as belezas das águas de Nobres, e no sábado (28) será a vez do Pantanal.

A equipe da agência de notícias chinesa, Xinhua, deixa Mato Grosso no domingo (27).