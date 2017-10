Assembleia Legislativa e governo anunciam títulos para sete mil imóveis

NO PEDRA 90

Mais sete mil famílias que residem nas 1ª e 2ª etapas do bairro Pedra 90 receberão o título definitivo de seus imóveis.

O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (25.10), pelo governador Pedro Taques (PSDB), numa ação que conta também com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB) e do presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Cândido Teles.

A reunião, realizada na Escola Estadual Rafael Rueda, do Pedra 90, foi o pontapé inicial para instruir os moradores sobre os trâmites legais necessários à obtenção do documento.

Nem a forte chuva, que caiu minutos antes, impediu aos moradores de comparecerem.

Há 16 anos no comando da 1ª etapa, Marcos Baiano, conhece bem as necessidades do bairro. Disse que o lançamento desse mutirão reascende as esperanças dos 100 mil moradores.

“É uma ação muito importante que a gente vem lutando por muitos anos. A nossa comunidade vai ter a dignidade de ter um título de propriedade com reconhecimento em cartório. Se um dia ele precisar de algum recurso poderá fazer empréstimo em banco, isso é dar dignidade e segurança ao povo”, destacou Baiano, ao acrescentar que o bairro precisa também de lotérica e agência bancária.

“Muitos moradores não têm nenhum documento dos seus imóveis. Então, essa ação vai nos dar a garantia da legalização do nosso bairro. Sem dúvida nenhuma é a realização de um sonho porque nosso bairro cresceu e a regularização fundiária valoriza ainda mais os imóveis”, disse Davilson Barbalho, presidente da 2ª Etapa.

Para Botelho, a concentração de esforços resultará na consolidação de 95 mil títulos de propriedades em 2018, sendo sete mil no Pedra 90.

“É um bairro que existe há 25 anos e a regularização fundiária é o grande sonho dos moradores, inclusive, do Cinturão Verde. Agora, com essa parceria, vamos propiciar esse trabalho que vai dar a escritura dos imóveis e dos terrenos. Estamos felizes em poder participar desse momento histórico para essas pessoas”, afirmou Botelho.

O governador ressaltou o trabalho feito em parceria com a ALMT.

“Graças à parceria com a Assembleia Legislativa e deputado Botelho estamos neste evento lançando o programa do Intermat no Cinturão Verde para a regularização fundiária”, afirmou, ao anunciar também a construção de uma escola modelo Tiradentes e Ganha Tempo.