Com prêmios em dinheiro, Tubarão Sports realiza sua primeira Copa

A empresa de confecção de uniformes personalizados, Tubarão Sports, vai realizar sua primeira copa de futebol, na Arena Tubarão Campo Society.

As inscrições estão abertas e tem o custo de R$ 500, disponíveis apenas para 20 equipes.

A premiação para as duas primeiras equipes na classificação final é de R$ 7 mil e R$ 3 mil respectivamente.

Na noite desta quinta-feira (26), às 19h, os organizadores do evento irão realizar um reunião com as equipes no mesmo local onde as partidas irão acontecer.

Serviço

1° Copa Tubarão Sports

Local: Rua Vereador Wilson Alves Diniz, n° 112, Bairro Santa Isabel – Cuiabá

Valor: R$ 500,00 (por equipe)

Informações: (65) 99697-4811 ou (65) 992270596