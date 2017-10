ANTONIO JOAQUIM

O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Joaquim, afirmou que vai protocolar nesta sexta-feira (27), às 14h, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, um mandado de segurança contra o governador Pedro Taques (PSDB).

O objetivo, segundo ele, é obrigar o governador a assinar sua aposentadoria.

De acordo com Joaquim, o pedido de aposentadoria está protocolado desde o dia 19 de outubro e ainda não foi assinado por Taques. A informação é do Midianews.