Gefron apreende mais de 17 toneladas de produtos contrabandeados

NA FRONTEIRA

DA REDAÇÃO

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) apreendeu de janeiro a outubro deste ano 23 toneladas de mercadorias ilegais.

A apreensão mais recente ocorreu nesta quarta-feira (25), na rodovia estadual MT-265, onde foram localizadas 17,800 toneladas de produtos.

Durante patrulhamento na MT-265, a equipe do Gefron viu em uma estrada vicinal, que dá acesso a Bolívia, o rastro de um caminhão.

Os militares seguiram cerca de 15 quilômetros os sinais deixados pelo automóvel e localizaram o caminhão, modelo utilizado para o transporte de gado.

O veículo estava sem motorista, com a chave na ignição, e com uma grande quantia de fardos na carroceria.

Os pacotes possuíam meias e toalhas, totalizando as 17,800 toneladas.

Entre as apreensões dos produtos oriundos do contrabando e descaminho, realizadas diariamente pelos policiais que atuam na fronteira do Brasil, entre Mato Grosso e Bolívia, estão fardos de roupas, calçados, acessórios e cigarros.