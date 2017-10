Gilmar Fabris pode ter ficado 40 dias preso ‘de graça’ por ‘barrigada’ da Assembleia Legislativa

PRESO NA MALEBOLGE

MATO GROSSO MAIS

O deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), solto nesta quarta-feira (25) do Centro de Custódia de Cuiabá, pode ter ficado 40 dias preso por uma suposta falha da Assembleia Legislativa do Estado.

Em entrevista à rádio Capital FM, nesta quinta-feira (26), o deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) disse que vai solicitar, via requerimento, informações da Procuradoria do Legislativo para saber porque Fabris ficou todo esse tempo na cadeia, sendo que poderia ter ficado apenas um ou dois, no máximo.

É que quando o então Procurador-Geral da República pediu a prisão de Gilmar Fabris, por supostamente estar obstruindo as investigações em decorrência da Operação Malebolge, Rodrigo Janot encaminhou a informação de que a manutenção ou não da prisão do deputado dependeria da Assembleia Legislativa.

A mesma informação também constaria na decretação da prisão feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.

Essa situação só teria vindo à tona após o advogado de Fabris pedir cópia total do processo. Assim que teve conhecimento da informação constatou que a Assembleia Legislativa poderia ou não ter soltado o deputado.

Nesta terça-feira (24), a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa emitiu parecer pela revogação da prisão, das medidas cautelares, do afastamento do mandato e da comunicação com outros investigados ou testemunhas do deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), vice-presidente da Assembleia.

A decisão foi colocada em pauta durante a sessão ordinária e aprovada com 19 votos favoráveis em plenário.

O parecer foi lido pelo corregedor da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, deputado Saturnino Masson (PSDB), que amparou a análise com base nos artigos 53 da Constituição Federal e 29 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Ainda segundo o corregedor, não cabe à Comissão analisar os acertos da ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), mas compete à Casa Parlamentar decidir pela permanência ou não da prisão de um deputado.