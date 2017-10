Governo diz que tem até dia 8 de novembro para decidir aposentadoria de Antonio Joaquim

BASE EM LEI ESTADUAL

MATO GROSSO MAIS

O Governo do Estado divulgou, na noite desta quinta-feira (26), a informação de que tem 20 dias de prazo, de acordo com legislação, para se manifestar sobre pedido de aposentadoria do presidente afastado do Tribunal de Contas (TCE), conselheiro Antonio Joaquim.

O conselheiro, que deve se filiar ao PTB de Mato Grosso, assumindo a cadeira de presidente do partido, em novembro, informou, nesta quinta-feira (26), que deve protocolar nesta sexta-feira (27), no Tribunal de Justiça, um mandado de segurança contra o governador Pedro Taques (PSDB), obrigando o chefe do executivo assinar sua aposentadoria.

Antonio Joaquim alegou que protocolou o pedido dia 19 de outubro, e até o momento Pedro Taques não teria assinado o documento.

Segundo informações do Palácio Paiaguás, baseado na Lei Estadual 7.692/2002, Taques tem 20 dias para assinar o pedido, prazo que deve encerrar no dia 8 de novembro.

O Governo informou que o documento está sendo analisado pelas áreas técnicas do Estado.

Esta semana, Antonio Joaquim usou as mídias sociais para criticar duramente a gestão do tucano, já o governador rebateu dizendo que ‘teria mais o que fazer”.

Embora não tenha definido sua candidatura, Antonio Joaquim se coloca como pretenso candidato ao Governo do Estado num possível enfrentamento contra o próprio Pedro Taques.

O que se vê é que para os dois, 2018 chegou mais cedo. Haja farpas!