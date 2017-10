Jornalistas levam ‘bolo’ de autoridades em entrevista sobre situação financeira no Estado

NO PALÁCIO PAIAGUÁS

DA REDAÇÃO

Os jornalistas que foram cobrir a reunião entre o governador Pedro Taques (PSDB) e os chefes de Poderes, no que diz respeito a repasse do duodécimo, ficaram na expectativa de falar com essas autoridades sobre o resultado do encontro.

Após a reunião, era aguardada pelos profissionais de imprensa uma entrevista com o governador, com o presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, com o procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, e com o representante do TCE, conselheiro Luiz Henrique Lima.

Porém, os dois escalados para falar com os jornalistas foram o secretário da Casa Civil, Max Russi (PSB), e o secretário de Fazenda, Gustavo Oliveira. Tudo isso após mais de duas horas de espera.