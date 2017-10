Mercado do Porto e Distrito da Guia recebem mutirão nesta sexta-feira

COMBATE À HANSENÍASE

Fechando as ações da Semana de Combate à Hanseníase na Capital, o Mercado do Porto e o Programa Saúde da Família (PSF) do Distrito da Guia serão contemplados com o Mutirão de Combate à Hanseníase nesta sexta-feira (27).

Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por intermédio da Diretoria de Atenção Básica e com o apoio do Ministério da Saúde (MS), a ação faz parte das abordagens inovadoras para intensificar esforços para um “Brasil livre da Hanseníase”, que desde a segunda-feira (23) oferece capacitações técnicas, teóricas e práticas aos profissionais da saúde de todas as regionais cuiabanas.

O objetivo das ações de capacitação que também é fruto de uma parceria com a organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), apoiada pela Fundação NIPPON do Japão, é diminuir a abrangência da doença e a proporção dos casos novos com diagnóstico precoce.

Além disso, visa à promoção da educação aos profissionais de Atenção Primária à Saúde e o fortalecimento dos centros de referência.

Reforçando a importância de atuar na prevenção às doenças, a secretária Municipal de Saúde, Elizeth Araújo, alerta para a gravidade dos índices de Hanseníase e convoca a população para comparecer nos mutirões.

“A Hanseníase é uma doença que mesmo grave, tem cura. Infelizmente embora tenhamos o programa de combate à Hanseníase implantado em todas as unidades básicas de saúde e, estejamos atuando firmemente visando o combate, Cuiabá está entre os 20 municípios com índices alarmantes. Para se ter ideia, a cada 12 meses, cerca de 250 a 300 pessoas são diagnosticadas. A capacitação e estes dois grandes mutirões vêm para fortalecer as ações já feitas por nossas equipes de forma a diminuirmos este triste índice”, frisou.

Convocando a população para as ações, a diretora técnica da Atenção Primária, Larissa Kchimel lembrou que todo o tratamento da doença é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde.

“É importante destacar que a Hanseníase tem cura e que o tratamento não tem custo para o paciente. Nós o ofertamos na rede municipal gratuitamente. Com as capacitações e agora com os mutirões, vamos fortalecer o enfrentamento e levar as informações e o atendimento adequado à população cuiabana”, disse.

Hanseníase

Trata-se de uma doença crônica, transmissível, de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo país.

É transmitida pela Mycobacterium leprae, através das vias aéreas superiores de uma pessoa doente e sem tratamento para outra.

Aloja-se na pele e nos nervos periféricos, o que causa desde feridas, perda de sensibilidade no local das mesmas, incapacidades e até mesmo deformidades físicas.

Serviço

Pauta: Mutirão de busca ativa para Hanseníase

Data: Sexta-feira (27)

Hora e Local: Das 8h às 11h no Mercado do Porto – Av. Oito de Abril, 143, bairro Porto

8h às 17h no PSF Distrito da Guia – Rua Vicente Figueiredo, S/N