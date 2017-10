Prefeito lança mais uma obra de Unidade de Saúde Básica

INVESTINDO NA SAÚDE

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá lançará, nesta sexta-feira (27), mais uma obra de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Itapajé e Residencial Santa Terezinha.

Na oportunidade, o prefeito Emanuel Pinheiro estará à disposição da imprensa, as 10h30, para falar sobre as audiências realizadas em Brasília na quinta-feira (26), emendas parlamentares para a saúde e a política de valorização do funcionalismo público.

A UBS é a terceira de seis que serão lançadas até a primeira semana de novembro. Com um custo de R$ 784.888,16, oriundos de recursos do Ministério da Saúde e da prefeitura, a edificação ficará por conta da LD construtora LTDA-ME.

O prazo da entrega pactuado no contrato é de 12 meses contados a partir do lançamento.

O evento contará com as presenças, além do prefeito, da secretária de Saúde, Elizeth Araújo, engenheiros e responsáveis pela execução da obra, entre outros secretários da gestão, vereadores e moradores da comunidades contempladas.

Local: Avenida C, esquina com a B, Residencial Santa Terezinha.

Referência: ponto final do ônibus