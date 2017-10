Semana do Combate ao Aedes aegypti desenvolve ações nas escolas

EM MATO GROSSO

DA REDAÇÃO

Uma parceria entre as secretarias estaduais de Saúde, Educação e Assistência Social realiza a Semana Nacional de Mobilização organizada pelo Ministério da Saúde no combate ao Aedes aegypti.

A mobilização tem como objetivo envolver as escolas, as unidades de saúde e as unidades de serviço social de todos os municípios do Estado de Mato Grosso para trabalhar no combate ao mosquito, principalmente porque estamos no início do período de chuvas, onde a incidência de doenças transmitidas pelo vetor aumenta, em consequência da sua maior reprodução.

Na tarde desta quarta-feira (25.10), no saguão da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Gerência de Controle de Vetores e Zoonoses da Vigilância em Saúde Ambiental realizou uma palestra abrangendo as fases de vida do mosquito, possíveis criadouros, os cuidados para evitar o desenvolvimento do mosquito, entre outras informações necessárias para ajudar nessa luta a favor da saúde.

Sandro Luiz Neto, biólogo e gerente da Gerência de Controle de Vetores e Zoonoses da Vigilância em Saúde Ambiental, falou sobre essa parceria entre as secretarias e a importância da campanha.

“É preciso que a sociedade se envolva com isso. É preciso que todos lembrem, embora a maioria já saiba como combater, como evitar, mas nem todo mundo pratica. E por incrível que pareça, existem pessoas que não sabem nada, muita gente que se você perguntar sobre o mosquito, ele não sabe o que é, pois tem muita gente que a mídia não alcança. Então ainda existem muitos bairros, muitas casas em que o Aedes, o lixo, o criadouro, são problemas”, ressaltou.

Sandro também pontuou que esse trabalho de combate deve ser constante e durante o ano todo, apesar de ser lembrado somente quando a incidência de chuvas aumenta.

Além dos trabalhos das unidades de saúde e de assistência social, a programação nas escolas também já começou.

Algumas têm incluído em seu plano político-pedagógico, de forma permanente através do programa Saúde na Escola (PSE), os problemas causados pelo Aedes aegypti.

“Algumas escolas já fazem isso durante todo o ano letivo e, agora com o nosso chamamento, todas as escolas estão mobilizadas”, observou o biólogo.

Sandro informou que a equipe possui uma estratégia de comunicação a respeito das ações desenvolvidas nessa campanha através de um link disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o qual é alimentado pelos municípios com informações sobre quantas escolas, quantas unidades de saúde e quantas unidades de serviço social de mobilizaram para o combate.

Na Escola Estadual Djalma Ferreira de Souza, localizada no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, uma das unidades que já possui no seu plano anual pedagógico o programa Saúde na Escola, haverá nesta sexta-feira, às 9h, uma palestra para cerca de 300 alunos sobre o objetivo da campanha e algumas orientações sobre o combate ao Aedes aegypti.