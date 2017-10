Atividades no MT Hemocentro terminam às 16h nesta sexta-feira

DIA DO SERVIDOR

DA REDAÇÃO

As atividades no MT Hemocentro nesta sexta-feira (27.10), terminarão às 16h, uma hora e meia mais cedo do que o habitual.

O motivo é é para que os servidores tenham tempo de se preparar para participar das comemorações pelo Dia do Servidor Público que acontece a partir das 18h30 no Cenarium Rural.

O evento alusivo ao Dia do Servidor Público leva o nome Sou Servidor MT e é organizado pelo Grupo Executivo de Gestão de Pessoas do Estado, formado por gestores de recursos humanos de vários órgãos e entidades e contará com palestra motivacional com mágica, show dos comediantes Nico e Lau, Praça de Alimentação e sorteio de prêmios entre os participantes.

O prazo para validar o ingresso junto ao setor de recursos humanos de cada órgão vai até as 15h desta sexta. É necessário levar um quilo de alimento não perecível por pessoa.

Cada servidor terá direito a levar um acompanhante.

Durante as comemorações também serão condecorados, por meio da entrega do bótons e diplomas, 25 servidores que neste ano completam 25 anos de serviço público, uma forma de reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade.