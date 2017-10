Eleições do CAU movimentam mais de 100 mil profissionais em todo Brasil

VOTAÇÃO PELA INTERNET

DA REDAÇÃO

Arquitetos e urbanistas vão escolher nesta terça-feira (31), os conselheiros federais e estaduais responsáveis pela regulamentação e fiscalização da profissão em todo o Brasil.

Hoje, existem 153.472 profissionais da área atuando, dos quais 104.911 estão aptos a participar da votação.

Serão escolhidos, entre os arquitetos e urbanistas, 28 conselheiros para o CAU/BR e mais 326 para os 27 CAU/UF (um de cada estado e mais o Distrito Federal), além dos respectivos suplentes, para o mandato que vai de 2018 a 2020.

A votação acontecerá exclusivamente pela internet, por meio de um sistema independente e auditado por empresa externa.

Os arquitetos precisam apenas acessar o site e votar nas chapas que estão concorrendo em seu estado.

Essa será a terceira eleição realizada pelo CAU, que foi criado em 2010, após de quase 50 anos de luta dos arquitetos e urbanistas pela criação de um conselho próprio.

O cargo de conselheiro é honorífico, ou seja, não recebe remuneração, apenas verbas indenizatórias referentes a viagens e deslocamentos.

O mandato, de três anos, permite uma única recondução por cargo.

Conselho federal e conselhos estaduais

O CAU/BR e os CAU/UF são autarquias federais com a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela ética e disciplina da classe e trabalhar pelo aperfeiçoamento do exercício da profissão, visando a segurança da população e a melhoria da qualidade de vida.

Desde que o CAU/BR e os CAU/UF começaram a operar de forma independente, em 2012, o número de atividades realizadas por arquitetos e urbanistas em todo o Brasil cresceu 47%.

O CAU/BR e os 27 CAU/UF compõem um conjunto autárquico único, onde o CAU/BR aprova as normas que regulam a profissão, como as atividades que só podem ser realizadas por arquitetos e urbanistas, o Código de Ética e as Tabelas de Honorários; e julga em grau de recurso os processos realizados pelos CAU/UF.

É composto por 27 conselheiros federais, representantes de cada uma das unidades da federação brasileira e mais um conselheiro representante das instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo.

Os CAU/UF são as instâncias executivas do CAU, às quais cabem as ações de atendimento e orientação direta aos arquitetos, assim como as de fiscalização sobre a prática profissional da Arquitetura e Urbanismo.

Cada unidade da federação possui um conselho próprio, de modo que todos os arquitetos e urbanistas brasileiros tenham garantido atendimento de qualidade em todo o território nacional.