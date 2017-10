Médicos da Santa Casa de Rondonópolis paralisam atendimentos por falta de verbas

G1

Os profissionais afirmam que estão há quatro meses sem receber os salários e, por isso, as cirurgias eletivas (agendadas) foram suspensas na unidade.

A Secretaria de Saúde de Rondonópolis disse que encaminhou recursos federais e estaduais que recebeu para a Santa Casa.

Já a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) afirmou que tem feito os repasses para os filantrópicos, mesmo com dificuldades financeiras.

No entanto, a Federação dos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso contesta o governo e diz ainda que outros três hospitais também estão com as verbas atrasadas.