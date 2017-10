OPERAÇÃO ESDRAS

MATO GROSSO MAIS

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbel Marques, encaminhou cópia com pedido de vistas do HC formulado pela defesa do ex-secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Elizandro Jarbas, ao Ministério Público Federal, nesta quinta-feira (26).

Rogers entrou com pedido de liberdade ao STJ no dia 6 de outubro.

Rogers Jarbas foi preso no dia 27 de setembro de 2017 por determinação do desembargador Orlando Perri, relator dos grampos ilegais no Estado, durante a Operação Esdras, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil.

Rogers Jarbas está preso preventivamente na Polínter, após ter sido transferido do Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

Além do ex-secretário da Casa Civil, Orlando Perri também determinou a prisão do ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos, Coronel Airton Siqueira Júnior, ex-secretário da Casa Civil do Estado, Paulo César Zamar Taques, do ex-secretário da Casa Militar, Evandro Lesco, do sargento PM João Ricardo Soler, do major Michel Ferronato, da mulher de Evandro Lesco, Helen Dias Lesco e do empresário J. M. da S, este último solto dias depois após colaborar com as investigações.

Segundo Orlando Perri, em sua decisão, todos os investigados contribuíram de alguma forma para prejudicar o andamento das investigações sobre os grampos ilegais, popularmente chamada de Grampolândia Pantaneira.