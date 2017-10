RECUPERAÇÃO DO VERDE

DA REDAÇÃO

Com previsão de término para dezembro, a Prefeitura de Cuiabá inicia operação de revitalização nas principais avenidas da Capital.

O objetivo é amenizar e recuperar as estruturas dos canteiros centrais, devidos as obras paradas do Veículo leve sobre trilhos (VLT).

As avenidas Fernando Corrêa da Costa e Rubens de Mendonça serão favorecidas com serviços que vão desde a correção, pintura de meios-fios, retirada de “gelos baianos”, passando pelo plantio de palmeiras imperiais e gramas.

A escolha da palmeira para os canteiros centrais se dá por conta da hipótese de retomada das obras do VLT, cuja responsabilidade é do governo do Estado.

Em caso de retomada da obra, paralisada desde dezembro de 2014, a palmeira poderá ser reaproveitada e recolocada em outros lugares da cidade, com um índice de reaproveitamento superior a outras espécies.

As mudas serão doadas, neste momento, por meio de parcerias. Um estudo ainda está sendo feito pela Secretaria para ampliar o paisagismo.