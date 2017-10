Partido Progressista quer lançar 36 candidatos para disputar Assembleia Legislativa

ELEIÇÕES 2018

DA REDAÇÃO

O Partido Progressista de Mato Grosso deve ter pelo menos 36 candidatos a deputados estaduais na próxima eleição.

O objetivo dos Progressistas é de conseguir até três cadeiras na Assembleia Legislativa.

A legenda só vai trabalhar com candidatos sem mandato eletivo, mas a executiva estadual admite não fazer vetos a novos correlegionários com mandato no Poder Legislativo.

Mesmo assim, eles passarão por uma eleição interna do partido para saber se entram ou não no PP.

O único veto permanente dos membros do PP é quanto à administração atual.

A legenda vai seguir forte na oposição caso o governador Pedro Taques (PSDB) saia à reeleição.