PM prende seis e desmonta bando que planejava assaltos em Sinop

MENOR DE 14 ANOS ENVOLVIDO

DA REDAÇÃO

Na noite desta quinta-feira (26.10), a falsa negociação de um carro usado levou policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar à descoberta de um bando responsável por diversos furtos em Sinop (a 500 km de Cuiabá).

Três homens foram presos e três adolescentes apreendidos, entre os quais um de 14 anos.

As prisões aconteceram a partir de denúncia de R.R.L., de 50 anos, que suspeitou do rapaz com quem estava negociando a venda de seu veículo, uma caminhonete S10.

A vítima decidiu acionar a polícia pelo 190 e uma equipe do 11° Batalhão o acompanhou à distância.

Primeiro a ser preso, Y. P. S., de 20 anos, levou aos outros cinco.

As segundas prisões, de W. dos S. M., de 19 anos, e M.S., de 17 anos, ocorreram minutos depois, próximo ao local onde o dono do carro e Y. se encontraram.

Os dois estavam em uma motocicleta, W. portava um revólver 38 com cinco munições intactas.

Na casa de M.S. os policiais apreenderam porções de maconha.

Já no bairro onde Y. mora, o Daury Riva, foram apreendidos os outros dois adolescentes, um de 14 anos e outro de 16, e preso A. E. L. M., de 18 anos.

O adolescente de 14 anos confessou a autoria de diversos furtos, inclusive de um carro, e planos de outros roubos.

De acordo com a PM, integrantes do bando disseram que recebiam ordens para a prática de crimes de dentro de uma prisão local, citando o apelido do preso, porém sem revelar o presídio.

Os policiais registraram no boletim de ocorrência que os suspeitos recebem ligações do suposto chefe preso.

Todos os suspeitos, a arma e a droga apreendida foram entregues na Delegacia de Polícia de Sinop.