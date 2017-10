Polícia Civil prende jovens por furto de motocicletas no pátio da Delegacia

EM CUIABÁ

DA REDAÇÃO

C. F. M. A., de 19 anos , A. S. R., de 18 anos, e E. J. da S. S., de 18 anos, foram presos e V.B.O. e M.H.S.S. ambos de 17 anos, apreendidos, pela Polícia Judiciária Civil, na noite de quinta-feira (26.10), por furto de motocicletas e de peças de veículos, que encontram-se no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e no pátio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva).

A ação resultou também na apreensão de três motocicletas.

Os acusados foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores.

O suspeito C. F. também responderá por desobediência e direção perigosa de veículo em via pública.

Os envolvidos foram surpreendidos pelos policiais civis, que realizavam campanha para apurar as suspeitas de subtração de moto e de peças de automóveis, que estavam ocorrendo dentro dos pátios dos dois órgãos do Estado.

Um rapaz foi avistado quando conduzia uma motocicleta em alta velocidade, sem capacete e com farol apagado.

Ato contínuo, os policiais fizeram acompanhamento do motoqueiro, que ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga sentido bairro Três Poderes.

O condutor acabou caindo do veículo, possibilitando a abordagem dele, que foi identificado como C. F..

Na checagem da moto foi verificado registro de roubo e furto.

Após a detenção, o suspeito revelou a participação de mais três comparsas, os quais ainda encontravam-se no local do crime.

Na sequência, C. F. foi conduzido à Delegacia juntamente com a motocicleta apreendida.

No caminho, a equipe de investigadores se deparou com os demais suspeitos, próximo a praça do bairro Paiaguás.

Na ocasião os três, E. J. e os dois adolescentes foram abordados.

Na Delegacia, os envolvidos contaram que havia outra motocicleta, também furtada do pátio da delegacia, estacionada ao lado de um trailer de lanches, na Praça Principal do bairro Paiaguás.

A referida moto foi localizada e levada de volta para unidade policial.

Ainda com base nas informações repassadas pelos suspeitos, a Polícia Civil identificou o quinto integrante do grupo, Alexandre Santos, que foi preso dirigindo uma motocicleta Honda Fan de cor preta, com placa falsa e com a numeração do motor suprimida.

Na casa do menor M.H.S.S foram encontradas peças de motocicletas que também foram subtraídas do pátio da delegacia.

Os presos e apreendidos foram ouvidos e auto em flagrante delito.