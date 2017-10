Banda La barca: Mais de 7 horas de arte autoral na Casa Cuiabana

NESTE SÁBADO

O Espaço Toma e a Feira do Vinil realizam, neste sábado (28), das 15h às 22h, o quinto ato do Circuito Autoral, com 13 atrações genuinamente cuiabanas.

Desta vez, o evento vai acontecer na Casa Cuiabana, no centro.

O Circuito Autoral é uma iniciativa que visa fortalecer e projetar a cena autoral, mostrando que a cidade também produz a própria cultura na música, dança e outras formas de arte.

Neste edição do Circuito, o line up fica por conta de: Rapper Azul, The Banana Chips, O Retrô Ativo, Billy Espíndola, Vintage Rock, MC Fuji, La Barca, Free World, Rava, Ato Reverso, Ekoar, Metal Belle Dance e DJ Gilberto Farias.

A entrada é de graça. O evento é organizado de forma colaborativa, recebe ajuda dos próprios artistas envolvidos e tem o apoio do Governo de Mato Grosso.

FEIRA SUSTENTÁVEL

Nesta edição, o Circuito Autoral também realizará uma feira sustentável. Uma parceria firmada com o Horto Florestal de Cuiabá vai doar mudas e sementes que serão plantadas pelos artistas após o evento.

A ideia é plantar as mudas em alguns espaços públicos como as obras da Copa que estão paralisadas há vários anos.