Investigados nos grampos ilegais, quatro ex-secretários completam um mês na cadeia

Completou nesta sexta-feira (27) um mês da prisão dos quatro ex-secretários de Estado.

São eles: o ex-secretário de Segurança Pública, Rogers Elizandro Jarbas, ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos, Airton Siqueira Júnior, ex-secretário da Casa Militar, Evandro Lesco, e o ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques, além da mulher de Lesco, Helen Lesco, major Michel Ferronato e o sargento João Ricardo Soler.

Todos foram presos na Operação Esdras, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, por determinação do desembargador Orlando de Almeida Perri, então relator dos grampos ilegais no Estado.

Segundo Orlando Perri, em sua decisão, todos os investigados contribuíram de alguma forma para prejudicar o andamento das investigações, popularmente chamada de Grampolândia Pantaneira.

No dia 16 de outubro, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado informou que todas as informações relacionadas às investigações da ‘Grampolândia Pantaneira” foram avocadas ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que um dos investigados no caso é o governador Pedro Taques (PSDB).

ONDE ESTÃO PRESOS OS EX-SECRETÁRIOS

No dia 11 de outubro, o então relator dos grampos ilegais, desembargador Orlando de Almeida Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fez a transferência de alguns dos presos na Operação Esdras.

Segundo a assessoria de imprensa do TJMT, o ex-secretário da Casa Militar, coronel PM Evandro Lesco, foi transferido para o Batalhão da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam), deixando o 3º Batalhão da PM.

O ex-secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, saiu do Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) e foi para Polinter.

Perri mandou transferir Rogers alegando que o mesmo não poderia ficar no mesmo local em que se encontra o ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques.