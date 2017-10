Mato Grosso está participando da Adventure Sports Fair

MAIOR DA AMÉRICA LATINA

DA REDAÇÃO

Mato Grosso está participando, neste final de semana, da Adventure Sports Fair, principal evento de esportes e turismo de aventura da América Latina, que acontece em São Paulo, até o próximo domingo (29).

Mato Grosso está com um stand no evento, junto aos demais estados que compõem o Consórcio Brasil Central.

“Este é um dos primeiros resultados efetivos na área do turismo da reunião do grupo dos governadores do Brasil Central, liderado pelo governador Pedro Taques. O custo dessa participação seria impossível se não fosse rateado entre os Estados”, explica o secretario Adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro, que participou na manhã desta sexta-feira (27), da abertura da feira.

Ele estará até domingo acompanhando o trabalho da equipe da Seadtur-MT no evento.

A Adventure Sports Fair é o principal evento da América Latina dedicado ao mercado de esportes e turismo de aventura. Lançada em 1999, a feira é reconhecida cada vez mais como referência no setor de aventura ao reunir as principais marcas, destinos, agências governamentais e aventureiros em um único evento.

A feira reúne os mais importantes destinos da América do Sul e outros continentes, favorecendo a efetivação de contatos comerciais e a realização de negócios com agentes de viagens nacionais e internacionais.

Durante a feira, o visitante tem acesso à itinerários tradicionais e exclusivos, com destino para viagens de aventura e ecoturismo.

A exposição conta com a participação de vários estados brasileiros e dos principais roteiros internacionais.

Consórcio Brasil Central

O Brasil Central é um roteiro integrado envolvendo os destinos turísticos dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia, Maranhão e Distrito Federal.

O Consórcio Brasil Central foi criado no dia 3 de julho de 2015, durante o Fórum de Governadores do Centro-Oeste, em Goiânia, Goiás, com a finalidade de promover a região na elaboração de uma estratégia conjunta de desenvolvimento.

O Turismo faz parte a Agenda Estratégica do Consórcio Brasil Central, e as ações a serem desenvolvidas nesta área são debatidas dentro da Câmara Técnica de Turismo.

A região, que representa o coração da América do Sul, é caracterizada pelas elevadas taxas de crescimento do PIB, pela pujança de suas exportações, pelo notável potencial empreendedor de sua população e por sua bela e exuberante natureza.

O Brasil Central é a região que mais cresceu no Brasil nos últimos dez anos e apresentou a maior taxa de redução de pobreza.

Outra característica desta região são as belezas naturais, com biomas únicos e atrações que o turista não poderá encontrar em nenhum outro local.

Objetivos

O objetivo da união destes Estados é diversificar a oferta turística brasileira, posicionando o roteiro nos cenários nacional e internacional como destino turístico de qualidade, promovendo, de forma inovadora, o acesso a mercados para grupos de consumidores em busca de maior competitividade, favorecendo o desenvolvimento turístico regional sustentável.

O bloco trabalha para criar um conceito diferenciado para as Estados Centrais, focado em natureza, cultura, aventura e turismo termal.

Como resultado desta estratégia, houve o fortalecimento e a consolidação de um novo destino.

Os resultados podem ser aferidos a partir do surgimento de novas agências receptivas nos demais destinos, e, no âmbito de cada Estado começaram a se desenvolver novos produtos turísticos para o mercado.