Morre ex-secretário de Turismo de MT e atual presidente do PMDB de Roo

LUTO NA POLÍTICA

DA REDAÇÃO

Morreu no início da noite deste sábado (28) o ex-secretário de Turismo de Mato Grosso, na gestão do então governador Silval Barbosa (PMDB), e atual presidente do diretório do PMDB de Rondonópolis, Jairo Pradela, aos 54 anos.

Pradela estava como secretário de Administração em Pedra Preta.

Ele deixa quatro filhos.

Seu corpo será velado na loja Maçonica Estrela do Leste, na Vila Aurora, em Rondonópolis.

Durante três meses, Pradela lutou contra um câncer de fígado, onde passou por tratamento em Barretos, interior de São Paulo.