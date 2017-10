MPT em Mato Grosso destina R$ 160 mil para reforma do Instituto Flauta Mágica

SOLIDARIEDADE

DA REDAÇÃO

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) participou, na manhã do último sábado (21), da reinauguração da sede do Instituto Flauta Mágica, localizado no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

A reforma foi possível graças a uma destinação feita pelo MPT, no valor de R$ 160 mil, e pela Unesco (R$ 90 mil).

O procurador do Trabalho Rafael Mondego Figueiredo participou da solenidade e destacou que é prática nacional, no âmbito do MPT, a destinação de recursos provenientes de Termos de Ajuste de Conduta (TACs), acordos judiciais e condenações obtidas em ações movidas pelo órgão, para projetos que têm relevância para a sociedade.

“Além de combater irregularidades, que verificamos no curso da nossa atuação, é importante mostrar que podemos dar um retorno à sociedade que não seja tão somente repressivo. Além de fazer valer direitos, nós também promovemos justiça social, atuando de forma proativa ajudando entidades como essa a continuar seu trabalho com dignidade”, pontuou.

As atividades foram iniciadas na parte da manhã com uma cerimônia cívica, com hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional.

No final da tarde ocorreram atividades culturais, com participação dos alunos iniciantes no instituto, nas modalidades de Canto Coral, Flauta Doce e Ballet, seguido do show da Orquestra Coral e Ballet Flauta Mágica, que contou com o guitarrista Manoel Izidoro, o baixista César Izidoro e o baterista Alberto Batera.

Segundo o idealizador do projeto, o maestro Gilberto Mendes, a reforma da sede caracteriza um novo tempo para o Flauta Mágica, com salas climatizadas, mais conforto e segurança para alunos e professores.

“Disponibilizaremos ainda uma excelente estrutura de equipamentos e materiais didáticos para aumentar a eficiência do nosso trabalho. Como resultado, a comunidade do bairro Jardim Vitória e região passa a ter um amplo espaço de cultura e lazer. É um patrimônio público”, salientou.

Fundado em 1998, o Instituto Flauta Mágica é uma organização sem fins lucrativos, que ensina balé, canto e flauta doce na periferia de Cuiabá. Já atendeu a mais 4 mil jovens da capital.