MT Escola de Teatro abre inscrições para cursos regulares em 2018

ARTES CÊNICAS

DA REDAÇÃO

A MT Escola de Teatro abre inscrições para o processo seletivo dos Cursos Regulares que serão oferecidos em 2018.

As aulas são realizadas no Cine Teatro Cuiabá, aos sábados e domingos, das 9h às 18h, podendo também haver atividades pedagógicas durante a semana.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet por meio da ficha de inscrição, no período das 8h do dia 30 de outubro às 17h do dia 9 de novembro de 2017.

A MT Escola de Teatro é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) em parceria com a Associação Cultural Cena Onze e a Associação dos Artistas Amigos da Praça.

A iniciativa visa o preenchimento de vagas, 15 ao todo, destinadas à comunidade em geral e, principalmente, aos interessados no estudo do teatro como atividade profissional.

O sistema pedagógico utilizado é o desenvolvido pela Associação dos Artistas Amigos da Praça.

As vagas serão destinadas aos seguintes cursos: atuação (02), cenografia e figurino (02), direção (02), dramaturgia (01), iluminação (04), sonoplastia (03) e produção cultural (01).

O processo seletivo acontece em duas etapas.

A primeira é o preenchimento e envio da ficha de inscrição e a segunda, de caráter eliminatório e classificatório, é composta por entrevistas presenciais, cujo objetivo é avaliar o interesse do candidato e a sua disponibilidade de horário para frequentar os dois anos de formação.

Há ainda dinâmicas teatrais que irão avaliar o potencial artístico dos candidatos nas áreas a que se propõem a estudar.

Essa segunda etapa é realizada por uma banca formada por três profissionais com reconhecida atuação e experiência artística nas artes do palco.

Outras informações estão disponíveis no site da Secretaria de Cultura.