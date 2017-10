Proposta prevê renovação de convênio com Sine Municipal

MAIS 24 MESES

DA REDAÇÃO

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento, Vinicius Hugueney, participou de audiência nesta quinta-feira (27), em Brasília, no Ministério do Trabalho, para discutir a renovação do convênio do Sine Municipal.

A nova proposta para renovar o convênio foi debatida pelo diretor do Departamento de Politicas de Empregabilidade, Higino Brito Vieira.

Após formalizada a documentação, a prorrogação do convênio deve ser por mais 24 meses. Os recursos serão revertidos para reforma, adequações e compra de equipamentos.

“A reunião foi muito positiva, pudemos abordar este e outros assuntos que beneficiarão nosso município e tenho certeza que poderemos colher frutos no futuro”, disse Vinicius.

O deputado federal Ezequiel Fonseca participou da audiência