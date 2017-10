Respeito ao Servidor Público, sempre!

EMANUEL PINHEIRO

Neste sábado, 28 de outubro, comemoramos o Dia do Servidor Público e gostaria de exaltar e parabenizar todos os servidores públicos, em especial da minha Cuiabá, pela brilhante tarefa de prestar um serviço público a favor da população.

A prestação do serviço público é uma das mais importantes atividades de uma comunidade, de uma sociedade ou de uma nação. Nenhum país, estado ou município funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços colocados à disposição do cidadão.

Como prefeito de Cuiabá, tenho me pautado pela valorização do servidor, pois entendo que uma gestão humanizada começa com respeito ao servidor. Sempre destaquei a importância desses valentes para a administração, buscando sempre conduzir a gestão, não à frente e nem atrás, e sim ao lado do servidor.

Essa responsabilidade e compromisso se materializam em nossa gestão com o pagamento do salário em dia, dentro do mês trabalhado; com a Revisão Geral Anual; na redução da jornada de trabalho em até 50% de servidores com parentes portadores de deficiência; com diversos convênios com faculdades oportunizando bolsas integrais de estudo e capacitações constantes na atual administração; além de investimento do servidor, melhoria do ambiente profissional e das condições de trabalho.

Hoje podemos também destacar que servidores efetivos da rede municipal de ensino poderão usufruir da licença prêmio, uma clara demonstração de respeito aos servidores da educação.

Muita coisa foi feita e muitas outras estão por vir e, dessa forma, reafirmo meu compromisso com os servidores. Acredito que com servidores motivados e valorizados o resultado é uma administração próxima da população, com eficiência e resultados.

Sou um servidor no comando do Palácio Alencastro e, aos meus companheiros de trabalho, deixo essa mensagem como forma de demonstrar todo o meu respeito e minha gratidão.

Parabéns!

EMANUEL PINHEIRO é prefeito de Cuiabá.