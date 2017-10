Dois empresários e gerente de posto de MT são presos com 15 mil litros de gasolina roubados

CRIME DE RECEPTAÇÃO

DA REDAÇÃO

Dois empresários e um gerente foram presos pela receptação de uma carga de 15 mil litros de gasolina, durante apuração de uma denúncia na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), na última sexta-feira (27), em Cuiabá.

A prisão dos três integra uma sequência de ações distintas realizadas em pouco mais de 24 horas pela Delegacia da Polícia Civil, que levou a prisão de 11 pessoas, por crimes de roubos, furtos e receptação de veículos e cargas na Capital.

No final da tarde de sexta-feira (27), a equipe do delegado titular, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, e adjuntos, finalizou as diligências da ocorrência que resultou na prisão em flagrante dos empresários F.D.O.M, de 39 anos, S.J.C.C, de 46 anos, e o gerente R.M, de 42 anos, nos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador e associação criminosa.

Tudo começou com informação sobre um semirreboque com carga de combustível, que estaria no pátio de uma empresa no Distrito Industrial e poderia ser produto de roubo ou furto.

Em averiguação no local, os policiais observaram que a empresa e uma oficina fazem divisa, sendo separadas por um muro, mas com um portão que interliga as duas para uso comum do pátio.

O semirreboque estava na área da oficina e ao ser vistoriado constatou ser roubado e estar com as placas e o sinais identificadores suprimidos, roubado no dia 8 de outubro.

As placas que identificam a carga foram encontradas em uma caixa no pátio.

O dono da oficina, S.J.C.C, relatou aos policiais não ter conhecimento como o veículo foi parar no pátio de sua empresa.

A Perícia Oficial esteve no local e realizou os trabalhos de perícia no veículo e carga, estando a carga custodiada em uma empresa de transporte de combustível, para devolução ao proprietário.

O delegado, Vitor Hugo, explicou que inicialmente os policiais acreditavam que a carga encontrada tinha relação com o roubo de um caminhão com carga de óleo diesel, do qual três pessoas tinha sido presas pela unidade na noite de quinta-feira (26).

“Chegando na empresa descobrimos que a carga era de gasolina e também tinha sido roubada, mas no dia 8 de outubro”, disse.

Os três foram apresentados em audiência de custódia neste sábado (28).