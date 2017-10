Governo do Estado emite nota e lamenta morte de Jairo Pradela

LUTO NA POLÍTICA III

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques lamentou a morte do ex-secretário estadual de Desenvolvimento do Turismo, Jairo Pradela.

O ex-secretário, que lutava contra um câncer, morreu neste sábado (28.10) em Rondonópolis, aos 54 anos.

“Que a família de Jairo Pradela receba as condolências em nome do Governo do Estado e tenha forças para superar este momento de dor”, disse o governador ao ser informado da morte do ex-secretário.

Jairo Pradela foi presidente do PMDB em Rondonópolis e atualmente era secretário de Administração no município de Pedra Preta. Ele deixa quatro filhos e a esposa Maria Paulina Costa.