Prefeito de Pedra Preta lamenta morte de secretário de Administração Jairo Pradela

LUTO NA POLÍTICA II

DA REDAÇÃO

É com imenso pesar que a Prefeitura Municipal de Pedra Preta comunica o falecimento do secretário municipal de Administração, Jairo Pradela.

Com 55 anos, Pradela lutava há três meses contra um câncer de fígado e faleceu no início da noite de hoje, na Santa Casa de Rondonópolis, onde estava internado.

Ele deixa quatro filhos e a esposa Maria Paulina Costa.

Natural de Tanabi (SP), Jairo Pradela conduziu também a Secretaria de Turismo de Mato Grosso.

O prefeito de Pedra Preta, Juvenal Pereira Brito, o Ná, ressaltou o importante legado que Pradela deixa.

“Além de um amigo, perdemos hoje um grande empresário e um dos líderes do nosso partido, que sempre nos honrou com sua lealdade e capacidade de articulação e tomada de decisões. Mato Grosso perde um grande homem. A toda família e amigos meus sentimentos. Apesar da tristeza pela perda, me sinto honrado pelos anos que pude conviver com Pradela”.

O velório está sendo realizado na Loja Maçônica Estrela do Leste, em Rondonópolis.