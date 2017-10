Governo lança novo portal do servidor de Mato Grosso

CLUBE DO SERVIDOR

LORENA BRUSCHI, REPÓRTER GCOM

O novo portal do servidor de Mato Grosso foi lançado na noite desta sexta-feira (27.10) durante a comemoração do dia do servidor, realizado no Cenarium Rural, em Cuiabá.

Agora, funcionários públicos podem acessar com facilidade todas as informações funcionais necessárias num mesmo site, idealizado e gerido pela Secretaria de Estado de Gestão (Seges).

A ferramenta faz parte do pacote de melhorias implementadas para facilitar a vida do servidor, como o novo site institucional da Seges, o Wiki Gestão e também o clube do servidor que ofertará descontos, conta o secretário de Estado de Gestão, Júlio Modesto.

“É muito importante pro servidor ter fácil acesso as informações da sua vida funcional de onde estiver, pela internet, principalmente para os que trabalham no interior. Este foi mais um passo para aprimorar a gestão de recursos humanos do nosso Estado”, complementa.

Holerite, histórico funcional, extrato de férias, vinculo funcional e cédula C, estão entre os serviços que podem ser acessados pelo portal do servidor.

A intenção é facilitar e centralizar as informações para que não seja preciso ir pessoalmente à Seges, ou então, dar entrada em processo por meio físico.

Para acessar o portal basta entrar no endereço portaldoservidor.gestao.mt.gov.br, entrar na área do usuário com a sua matrícula e senha que já utilizava para acessar o holerite. Em caso de dificuldade para acesso, entrar em contato com a coordenadoria de manutenção da Seges pelo telefone (65) 3613-3638.

A ferramenta Wiki Gestão reúne informações técnicas sobre todos os setores da Seges de forma pública na internet, e serve também para hospedar conteúdo técnico, como por exemplo o banco de Normas e Orientações Gerais, com toda a legislação que rege os recursos humanos do Estado reunidos em um local só.

A plataforma é disponibilizada como parte do projeto Fundação Wikimedia. O acesso já está disponível pelo endereço www.wiki.gestao.mt.gov.br.

Clube do servidor

Outra ferramenta que será disponibilizada em breve é o Clube do Servidor do Estado de Mato Grosso que proporcionará ao servidor público descontos em empresas credenciadas, que ofertarão produtos e serviços com descontos exclusivos.

Já estão se credenciando junto ao Clube mais de 100 empresas que oferecerão descontos em farmácias, mercados, academia, salão de beleza, restaurantes, entre outros.